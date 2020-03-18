Верхняя Пышма, Свердловская область, , 15:01 — REGNUM В Свердловской области удалось восстановить права многодетной семьи, которой ранее не дали получить земельный участок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры

Семье с тремя детьми в течение шести лет не предоставили землю под строительством дома в Верхней Пышме, хотя родителям и должны были выделить земельный участок. В в 2019 году муж и жена решили получить вместо земли денежную компенсацию, но оказалось, что их вычеркнули из очереди, так как один из детей умер в 2017 году.

Родители пожаловались в прокуратуру. Прокурор обратился в суд с иском к администрации, чтобы действия мэрии были признаны незаконными, а семье выплатили компенсацию в 200 тысяч рублей.

«Верхнепышминский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме», — сообщают в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность получить денежную компенсацию вместо земли предусмотрели в регионе с 2018 года. Такую помощь могут получить семьи с тремя и более детьми.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловским многодетным семьям дадут деньги на участки земли