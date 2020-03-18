Рязань, , 15:00 — REGNUM О готовности специальной госпитальной базы на случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией отчитались 18 марта в правительстве Рязанской области. Для госпитализации больных предусмотрено почти 1,4 тысячи коек.

Региональный оперативный штаб определил количество мест в больницах, порядок развёртывания дополнительных коек, и способы перепрофилирования медучреждений. В качестве основных предусмотрено 463 койки в 17 инфекционных отделениях. При необходимости дополнительно выделят 165 мест в инфекционных отделениях и 930 коек в других отделениях. Это соответствует расчётной потребности в 1 393 койки.

В регионе предусмотрели 69 основных реанимационных мест, при необходимости оперативно предоставят ещё 144 резервных койки. В 13 медицинских организациях есть индивидуальные (Мельцеровские) боксы.

Больницы и поликлиники обеспечены аппаратами ИВЛ и пульсоксиметрами, создан запас медицинских препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств.