Калуга, , 15:06 — REGNUM Запасов продовольствия в Калужской области достаточно: круп, муки, соли и сахара, чая, растительного масла, мясных и рыбных консервов, а также картофеля. Такая же ситуация с непродовольственными товарами: есть запасы мыла, зубной пасты, стирального порошка, туалетной бумаги, средств гигиены. Об этом 18 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства конкурентной политики.

Ежедневно ведомством проводится мониторинг по более чем 40 видам наиболее востребованных товаров — их наличия в розничной продаже и состояния цен.

Министерство конкурентной политики области настоятельно рекомендует населению не поддаваться паническим настроениям и не делать массовые закупки впрок. В магазинах, где в настоящее время некоторые виды товаров отсутствуют, их поставки будут обеспечены в течении трёх-восьми дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужские магазины увеличили запасы продовольствия