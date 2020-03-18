Джакарта, , 14:55 — REGNUM В настоящее время уровень смертности от коронавируса COVID-19 в Индонезии в два раза превышает средний уровень смертности в мире, сообщает Detik.

Издание отмечает, что уровень смертности в Индонезии составляет 8,37%, что в два раза выше среднего уровня.

Если исходить из данных университета Джона Хопкинса, средний уровень смертности в мире по-прежнему составляет 4,0%.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Индонезии зафиксировано 227 случаев заражения коронавирусом. 19 человек скончались.

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