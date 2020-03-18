Тбилиси, , 14:53 — REGNUM

За минувшие сутки в Грузии подтверждено 4 новых случая коронавируса, и общее число зараженных на данный момент составляет 38 человек. Информацию распространяет официальный правительственный сайт https://stopcov.ge/.

Среди 38 инфицированных и один пациент, который признан окончательно выздоровевшим. Он уже выписан из больницы, но некоторое время пробудет в режиме самоизоляции.

В карантине на данный момент находятся 1344 человека, а 216 пациентов помещены в стационары, где взяты под наблюдение врачей.

Среди инфицированных коронавирусом уже есть и такие случаи, где врачи не могут установить путь заражения. Ранее почти все случаи были связаны с путешествиями граждан в опасные зоны, в основном в Иран и Италию, либо с контактами с посетившими эти страны лицами.