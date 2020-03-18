Ташкент, , 14:52 — REGNUM Посольство Узбекистана в Египте организовало запуск чартерного рейса Шарм аш-Шейх — Навои для эвакуации граждан, сообщили 18 марта в пресс-службе МИД республики.

Самолет вывезет из Египта 177 граждан Узбекистана, отметили в посольстве. Участие в организации чартерного рейса приняли министерство транспорта и министерство здравоохранения республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта представитель МИД России в Узбекистане Дмитрий Данилов заявил, что заявки на эвакуацию из республики оставили более 1 тыс. человек.

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