Москва, , 14:51 — REGNUM Если карантинные мероприятия в России и нужны, то с ними правительство России уже опоздало. Об этом 16 марта заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

«Если говорить о том, надо это или не надо, то уже ситуация опоздала», — заявил Жемчугов.

«С полным введением карантина — это, во-первых, технически в условиях просто невозможно. Можно предпринять меры по определению цепочек передачи коронавируса, но хочу сказать одну вещь — то количество, которое обозначается как заболевшие, на самом деле это количество тех, у кого (тест) на коронавирус оказался положительным», — подчеркнул он.