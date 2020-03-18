Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Популярная настольная игра Wingspan («Крылья» в российской локализации) будет «портирована» на гибридную консоль Nintendo Switch. Об этом 17 марта сообщил портал Polygon.

Выход игры на Nintendo Switch ожидается весной 2020 года, точная дата пока не сообщается. Известно также, что разработке находится Steam-версия этого проекта.

Напомним, «Крылья» — это популярная настольная игра, в которой игроки выступают в роли орнитологов и коллекционеров различных птиц. В ходе каждой партии им нужно привлечь наиболее редкие виды в свой заповедник.

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