Джакарта, , 15:05 — REGNUM Тысячи мусульманских паломников со всей Азии продолжают собираться в Индонезии, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Об этом 18 марта сообщает Reuters.

Религиозное мероприятие пройдет недалеко от города Маккасар. На него уже прибыли порядка 9 тыс. человек, но люди продолжают пребывать.

«Мы больше боимся бога», — отметил в комментарии журналистам агентства один из паломников, отвечая на вопрос о том, не боится ли он заражения коронавирусом.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор от последствий распространения коронавируса в мире скончались порядка 7 тыс. человек.

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