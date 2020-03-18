Лос-Анджелес, США, , 14:40 — REGNUM Riot Games выпустила релизный трейлер масштабного обновления «Галактики» для многопользовательской тактической игры Teamfight Tactics. Его опубликовали на YouTube-канале League of Legends 17 марта.

Обновление «Галактики» будет посвящено космосу. Разработчики обещают изменить набор доступных персонажей, арен, маленьких легенд и добавить множество новых игровых механик.

Напомним, Teamfight Tactics — это тактическая игра в поджанре «автошахматы» (или «автобатлер»), встроенная в клиент League of Legends. В ней геймеры пытаются собрать наиболее эффективную команду из доступных персонажей и победить состав противника.

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