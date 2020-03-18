Токио, , 14:34 — REGNUM Разработчики из Capcom выпустили ролик с кратким пересказом всех событий видеоигр Resident Evil 0, Resident Evilи Resident Evil 2. Его опубликовали на YouTube-канале capcomasia 17 марта.

В видео рассказывается о событиях, предшествующих игре Resident Evil 3. Напомним, релиз её ремейка состоится 3 апреля 2020 года.

Resident Evil 3 Remake будет доступна на PC, PS4 и Xbox One. Одновременно с ней состоится релиз многопользовательского ужастика с элементами выживания под названием Resident Evil: Resistance.

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