Грозный, , 14:19 — REGNUM В Чечне разработаны и предпринимаются меры для противодействия коронавирусной инфекции. В больницах уже подготовлены 1820 мест для приема больных, если возникнет необходимость, сообщил 18 марта министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

Кроме того, на случай осложнения эпидемиологической ситуации, власти республики предпримут меры по приобретению необходимой медтехники, медицинских препаратов и спецодежды. Глава минздрава дал указание дооснастить медучреждения высокочастотными аппаратами вентиляции легких, защитными масками, одноразовыми противочумными костюмами.

По распоряжению Сулейманова также будут приобретены 10 специальных капсул для перевозки больных. При этом учтена также возможность заражения лиц без постоянного места жительства в Чечне. Для них подготовлены специальные места для обсервации.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Чечне под наблюдением врачей находятся 25 человек, вернувшиеся из-за границы. Тесты 18 из них уже показали отрицательные результаты по коронавирусу, обрабатываются анализы еще семерых человек.

Читайте также: В Чечне проверяют готовность медучреждений к вспышке коронавируса