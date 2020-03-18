Москва, , 14:19 — REGNUM Ажиотажный спрос, возникший на фоне эпидемии коронавируса, обеспечил торговым сетям дополнительную выручку, которая пошла на обеспечение дезинфекции и средств гигиены. Об этом 16 марта заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков на телеканале «Россия 24».

«Те дополнительные доходы, которые мы получаем, мы проинвестировали в обеспечение средств гигиены, в обеззараживании залов, в работу с персоналом по индивидуальным средствам защиты, по большему объёму закупок у наших поставщиков, по найму дополнительных рабочий рук по разгрузке всех этих дополнительных объёмов», — заявил Беляков.

«Это колоссальная работа, требующая финансирования. Ритейл — это не просто взял и перепродал», — подчеркнул он.

Впрочем, продукты, которые в настоящее время пользуется повышенным спросом, — крупы, мука, макаронные изделия — являются низкомаржинальными товарами и потому рост доходов дают сравнительно небольшой, добавил Беляков.