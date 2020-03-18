Москва, , 14:19 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин попросил московских работодателей перевести часть работников на работу в домашнем режиме из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующую запись он сделал в своём блоге.

«В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы последовать их примеру и, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома», — написал Собянин.

Он подчеркнул, что данная просьба в особенности касается женщин, чьи дети на ближайшие недели переведены на дистанционное обучение.

Таким шагом, по словам Собянина, московские работодатели внесут «огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией».

Мэр Москвы также попросил работодателей сообщить о принятых решениях на почту и оставить свой номер телефона. Он отметил, что «было бы неплохо» добиться перевода 15−30% офисных работников на работу на дому.

Также Собянин попросил не подменять удалённую работу отпусками за свой счёт и выплачивать зарплату за выполнение обязанностей на дому.