Иркутск, , 14:17 — REGNUM Новый глава Иркутской области — временно исполняющий губернатора Игорь Кобзев перевёл сегодня, 18 марта, вверенный ему регион в режим повышенной готовности. Как сказано на официальном сайте Приангарья, соответствующий указ принят в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Действие режима начинается с 20:00 по местному времени и предполагает перенос культурно-массовых мероприятий, ограничение количества их участников, рекомендации по отказу от поездок за пределы Иркутской области.

«Гражданам, прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания короновирусной инфекцией, необходимо самоизолироваться в течение 14 дней согласно постановлению главного санитарного врача РФ. Всем, кому необходим больничный лист, на основании постановления территориального Управления роспотребнадзора по Иркутской области, он будет выписан», — поясняют чиновники.

Государственным дошкольным образовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования рекомендовано обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений, по мере необходимости организовать перевод обучающихся на дистанционную форму обучения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за эпидемии COVID-19 все российские регионы начали предпринимать меры по предупреждению распространения инфекции. По данным Роспотребнадзора, на 17 марта у граждан Российской Федерации зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции.

Читайте также: Иркутский медуниверситет меняет режим учёбы из-за коронавируса