Воронеж, , 14:15 — REGNUM Следственные действия проводят сотрудники силовых структур в отношении бывшего вице-мэра Воронежа, а ныне директора областного Агентства по инновациям и развитию (АИР) Алексея Антиликаторова 18 марта.

По информации РИА «Воронеж», Антиликаторов подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — источник издания назвал сумму более миллиона рублей. Обыски провели по месту жительства, работы Антиликаторова, а также по бывшему месту работы чиновника в горадминистрации.

Алексей Антиликаторов возглавляет Агентство по инновациям и развитию с февраля 2019 года, до этого работал на посту заместителя администрации города.