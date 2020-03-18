Ташкент, , 14:13 — REGNUM Медики в Узбекистане выявили два случая заражения коронавирусом — общее число инфицированных достигло 15 человек. Об этом сообщили 18 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Вирус обнаружен у женщины, чей муж вернулся из Стамбула. У мужчины ранее также нашли инфекцию. Еще одним пациентом оказался мужчина, прибывший в республику из Лондона.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан приостановил воздушное и автодорожное сообщение со всеми странами. В республике также отменены все внутренние туры, а также общественные мероприятия.

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