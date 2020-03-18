Дакка, , 14:26 — REGNUM Глава института эпидемиологии в Бангладеш Миирджади Сабрина Флора подтвердила первый смертельный случай от коронавируса, об этом 18 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Скончавшейся стала пациентка в возрасте 70 лет, у нее были проблемы с сердечной недостаточностью, высоким давлением, диабетом и заболеванием почек. Указанные осложнения и привели к смерти.

Помимо смертельного случая были также диагностированы 14 новых случаев заражения. Чиновник отметила, что основная масса случаев инфицирования связана с контактами между родственниками.

Напомним, в настоящее время число заболевших коронавирусом в мире превысило 200 тыс. случаев. Число скончавшихся составляет порядка 7 тыс. человек.

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