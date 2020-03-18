Волгоград, , 14:14 — REGNUM Крестный ход на православный праздник Пасхи запланирован на 19 апреля в Волгограде, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Волгоградской епархии. При этом в регионе по постановлению губернатора отменены все массовые мероприятия до особого распоряжения. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор просит рассматривать шествие не как религиозный обряд, а как форму очищения.

По словам митрополита, крестный ход издревле использовался во времена пандемий или опасностей. Священнослужитель объяснил, что это форма молитвы, которая действует «исцеляюще и благодатно» не только на общество, но и на всю окружающую природу. При этом глава волгоградской епархии призвал верующих не забывать соблюдать нормы и правила гигиены.

«В данном случае крестный ход и молитву нужно рассматривать не просто как скопление людей в одном месте, а как именно очищение. Молитва очищает на духовном уровне, ментальном уровне и человека лично, и общество в целом. И само пространство, воздух, землю и все предметы, которые нас окружают», — пояснил митрополит.

Режим повышенной готовности в регионе введён с 16 марта 2019 года. Руководителям органов власти, общественных организаций рекомендовано максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий.