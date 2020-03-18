Москва, , 14:12 — REGNUM Россия заняла промежуточную позицию по принимаемым мерам противодействия эпидемии коронавируса, и эти меры более чем достаточны с учётом наблюдаемой динамики заболеваемости. Об этом 16 марта заявила директор программ гуманитарного сотрудничества Российско-китайского аналитического центра Анна Бессмертная на телеканале «Россия 24».

«У нас есть два варианта варианта развития событий, которые мы можем наблюдать: это Китай, который максимально и очень быстро ограничил все внешние контакты и принялся за решение проблемы внутри. И второй сценарий — итальянский, который мы тоже сейчас можем наблюдать. Итальянцы не стали себе отказывать в радостях жизни, очень долго игнорировали, потеряли большой промежуток времени и получили то, что получили», — заявила Бессмертная.

«Мы где-то посередине. То есть у нас нет такого жёсткого ограничения, у нас не объявляется карантин и чрезвычайная ситуация. Но принимаются разумные меры по стабилизации этой ситуации», — подчеркнула она.