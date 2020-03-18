Уфа, , 14:07 — REGNUM По поручению Главы Башкирии Радия Хабирова в республике организован выпуск медицинских масок многоразового использования. Поставка будет осуществляться в сеть государственных аптек «Башфармация».

Производство налажено на базе предприятия «Башкирские художественные промыслы «Агидель». На определенное время мастерицам художественных промыслов пришлось переквалифицироваться в производителей медицинских изделий. С новыми задачами опытные швеи справляются качественно и оперативно.

На начальном этапе будут выпускать порядка 1500 масок в день, далее объём продукции будет увеличен. Марлевые маски уже появились в аптечной сети.

Многоразовую маску шьют из четырехслойной ткани, при производстве не используют клей и латекс. Срок использования — не более 2 часов. После этого маску нужно заменить. Ее нужно постирать в теплой воде с мылом, высушить, прогладить горячим утюгом. Возможно многоразовое использование.

Также «Башфармация» продолжает осуществлять поставки одноразовых масок, они распределяются согласно графику. 17 марта в продажу поступили 50 тысяч масок, большая партия (700 тысяч штук) придет на следующей неделе.

В настоящее время в республике, как и по всей стране наблюдается ажиотажный спрос на масочные изделия. Регионы оказались не готовы к массовой востребованности масок, так как в начале этого года основные поставщики данной продукции были переориентированы на зарубежный рынок.