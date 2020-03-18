Москва, , 14:06 — REGNUM Жители России «серебряного возраста» должны особенно тщательно соблюдать меры предосторожности и ряд правил, чтобы не заразиться новым типом коронасируса. Так, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют гражданам старше 60 лет, которые находятся в группе особого риска, реже посещать общественные места.

Читайте также: Почти 123 тыс. тестов на коронавирус проведено в России

Также следует чаще мыть руки с мылом, не трогать грязными руками лицо, рот, нос и глаза — так вирус может попасть в организм. Кроме того, для дезинфекции следует протирать влажными салфетками сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые граждане носили с собой в общественном транспорте.

Также по теме: Симптомы заболевания коронавирусом назвал Роспотребнадзор

Также специалисты рекомендуют при плохом самочувствии, даже не связанном с простудным заболеванием, не ходить самостоятельно в поликлинику, а вызывать врача на дом.

«Если Вы заболели простудой, а среди ваших близких люди выезжали за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию», — советуют в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции, из них 111 у граждан России, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии. Пять человек после выздоровления выписаны из больницы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае назвали главную ошибку европейских медиков в борьбе с COVID-2019