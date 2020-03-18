Абуджа, , 14:03 — REGNUM Врачи в столице Нигерии, Абудже, объявили «бессрочную забастовку» из-за задержки заработной платы и небезопасных условий труда. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, данное объявление было сделано сразу после того, как в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки, подтвердили третий случай заражения коронавирусом.

Глава Абуджийского отделения ассоциации врачей Роланд Айгбово заявил, что это было «трудное решение».

Однако, по его словам, члены ассоциации не получали зарплату в течение двух месяцев, несмотря на неоднократные «предупреждения и ультиматумы».

Проблемы связаны с новой системой начисления заработной платы, введенной властями в Абудже, отмечают репортеры.

По словам Айгбово, другие работники сектора здравоохранения в государственных больницах города также пострадали от невыплаты заработной платы и присоединятся к забастовке через 48 часов, если их требования не будут выполнены.

Напомним, что в феврале в Нигерии сообщили о первом случае коронавируса в Африке к югу от Сахары.