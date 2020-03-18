Барнаул, , 14:01 — REGNUM Коронавирусная паника и обрушение нефтяных и рублёвых котировок затмили собой весьма знаковую дату: шесть лет назад, 18 марта Россия и Крым воссоединились. Очень немногие сибирские губернаторы и другие государевы люди и политики об этом вспомнили — по крайней мере — публично. Вот и в Алтайском крае, на сайте правительства региона, не нашлось упоминаний о данном историческом событии. Также «молчат» сайты Барнаула и алтайских единороссов.

На сайте правительства Алтайского края 18 марта 2020 года не нашлось упоминаний по теме воссоединения России и Крыма Цитата с сайта правительства Алтайского края

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России — соответствующий договор подписал президент России Владимир Путин. Но алтайские представители партии «Единая Россия» с сегодняшнего дня, 18 марта, перешли на удалённый режим работы с гражданами.

Алтайские единороссы прекратили лично общаться с гражданами Цитата с сайта алтайских единороссов

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Тем временем губернатор Забайкалья Александр Осипов, несмотря на отмену массовых мероприятий, посвящённых «Крымской весне», счёл необходимым лично поздравить граждан и пожелать всем мира и единства.

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