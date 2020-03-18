Москва, , 14:00 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сдал анализы на коронавирус. Об этом он заявил 18 марта на брифинге.

Журналисты спросили Пескова, сдал ли анализ глава государства. «Его график — лучший показатель здоровья. Все, что нужно для защиты президента, делается», — ответил представитель Кремля.

Кроме того, процедуру проверки прошли все сотрудники, которые готовят мероприятие с участием президента.

Напомним, 18 марта Дмитрий Песков заявил, что сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус. Проверку также прошли журналисты, которые будут освещать деятельность президента в Крыму.