Москва, , 14:06 — REGNUM Ни один из прогнозов распространения коронавируса не может быть точным в текущей ситуации. Об этом заявил 18 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, мир столкнулся в вирусом, говорить о развитии которого можно только предположительно. Чёткие выводы на месяц вперёд давать можно, но точными они не будут.

«Поэтому руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле будут рассматривать вопрос о возможном переносе весеннего призыва в армию. Для этого запросят мнение Министерства обороны РФ.

Представитель Кремля рассказал, что уже сдал тест на коронавирус и получил результат за 12 часов. Вирус у Пескова не обнаружен. Глава государства Владимир Путин здоров и активно работает, это видно по его графику, отметил он.

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