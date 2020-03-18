Сочи, Краснодарский край, , 13:57 — REGNUM Санитарные меры безопасности усилили в общественном транспорте в Сочи Краснодарского края, сообщили 18 марта в пресс-службе города-курорта.

«В настоящий момент в Сочи работает 825 единиц транспорта. Руководителям всех предприятий рекомендовано проводить дезинфекцию транспортных средств и влажную уборку на конечных остановочных пунктах. Всем водителям сделано напоминание о необходимости чаще мыть руки и протирать их бактерицидными салфетками. В случае необходимости, мы будем ужесточать требования к подвижному составу общественного транспорта», — сообщила директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Ирина Горбачёва.

Дважды в день в автобусах обрабатываются поручни и ручки сидений, в перерывах автобусы проветриваются, после рейса автобусы моются, в том числе — и внутри, все мероприятия проводятся с дезинфекцией.

Кроме того, пассажирам рекомендовано по возможности расплачиваться не наличными деньгами, а транспортными либо банковскими картами.