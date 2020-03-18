Додома, , 13:54 — REGNUM Все школы Танзании будут закрыты на карантин в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса в восточноафриканской стране. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление премьер-министра Танзании.

Премьер-министр Кассим Маджалива заявил, что школы будут закрыты со среды, 18 марта, сроком на 30 дней.

По его словам, все публичные мероприятия, включая спортивные мероприятия, также должны быть приостановлены.

Меры были приняты на следующий день после того, как у 46-летней гражданки Танзании, которая прибыла в страну в воскресенье, 15 марта, из Бельгии, был выявлен Covid-19.

Маджалива сказал, что несколько человек, которые вступали в контакт с пациенткой, были изолированы. По его словам, поиск других контактировавших с заболевшей продолжается.

Танзания хорошо подготовлена к управлению вспышкой Covid-19, если он продолжит распространяться в стране, добавил премьер-министр.