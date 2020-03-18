Ростов-на-Дону, , 13:50 — REGNUM В Ростовской области не зарегистрировано ни одного факта заражения инфекцией COVID-19. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев в ходе заседания облправительства 18 марта.

«Лабораторией особо опасных инфекций «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» проведено обследование на коронавирусную инфекцию 510 человек, результат отрицательный. По состоянию на 18 марта, в Ростовской области не зарегистрировано ни одного факта заражения коронавирусой инфекцией», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области из-за угрозы распространения COVID-19 был введён режим повышенной готовности. Во всех школах продлены весенние каникулы — до 12 апреля. С 20 марта на Дону приступит к работе центр оперативного мониторинга коронавирусной инфекции. При этом населению необходимо сохранять спокойствие.

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