Нур-Султан, , 13:49 — REGNUM Меры по борьбе с распространением коронавируса обсудили президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев, сообщили 18 марта в пресс-службе казахстанского лидера.

Глава Узбекистана поддержал решительные меры Казахстана, назвав их своевременными и оправданными. Токаев и Мирзиёев договорились о взаимодействии на высшем уровне.

Стороны отметили необходимость укрепления сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах между Казахстаном и Узбекистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 18 марта коронавирусом в Казахстане заразились 35 человек, в Узбекистане — 13.

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