Москва, , 14:28 — REGNUM В отношении мероприятий, где граждане помогают правоохранительным органам в контроле за порядком, ввели ряд ограничений. Соответствующее решение было принято 18 марта на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В законодательство об участии граждан в охране общественного порядка внесли изменения. По словам депутата Мосгордумы Кирилла Щитова, изменения направлены на устранение противоречий регионального и федерального законодательства в этой сфере.

«Данные изменения продиктованы необходимостью приведения норм городского законодательства в соответствие с нормами федерального. Надо уточнить принцип участия жителей Москвы в охране городского порядка», — сказал Щитов.

В частности, жителям запретят участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка, которые представляют угрозу для их жизни. Также в документе конкретизируется порядок предоставления поощрений гражданам, которые участвуют в охране правопорядка. Речь идёт как о членах народных дружин, так и о казачьих объединениях.

«Не допускается привлечение граждан к охране мероприятий, заведомо представляющих угрозу для их жизни и здоровья», — подчеркнул Щитов.

Читайте ранее в этом сюжете: На российских дорогах установят новые знаки о фотовидеофиксации