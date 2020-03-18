Ростов-на-Дону, , 13:44 — REGNUM В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо сохранять спокойствие. В этом уверен губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам главы региона, чтобы избежать паники среди населения жители Дона должны максимально полно владеть информацией о новой инфекции, иметь возможность получить необходимую консультацию и медицинскую помощь.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону с 20 марта будет запущена работа центра оперативного мониторинга коронавируса. Операторы колл-центра ответят на все интересующие жителей региона вопросы.

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