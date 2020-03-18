Москва, , 13:40 — REGNUM Работа столичной скорой помощи осуществляется в режиме повышенной готовности, хотя для неё в этом нет ничего необычного. Об этом заявил журналистам главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова Николай Плавунов.

Он напомнил, что скорая является экстренной городской службой, и именно по этой причине «она должна быть всегда готова к экстренным ситуациям».

Плавунов подчеркнул, что каждое обращение столичных жителей рассматривается и анализируется. Он вновь призвал жителей Москвы вызывать медиков в случае ухудшения здоровья.