Магас, , 13:40 — REGNUM В Ингушетии закрыты для посещения все спортивные комплексы, в которых отсутствуют вентиляция и горячая вода в душевых. Причина — угроза распространения коронавирусной инфекции, сообщили в минспорта региона.

Распоряжение о закрытии на карантин спортивных объектов отдал министр спорта Али Дошхоклоев, пишет «Интерфакс-Юг». Оно будет действовать до 1 апреля. Если к этому времени ситуация не нормализуется, то срок запрета продлят.

Напомним, ранее в Ингушетии по решению оперативного штаба по предупреждению распространения на территории региона коронавирусной инфекции закрылись на карантин все школы и детские сады, были отменены по крайней мере до 1 мая все культурно-массовые и спортивные мероприятия.

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