Белгород, , 13:42 — REGNUM Традиционные осенне-зимние каникулы продлены ещё на две недели в зоопарке Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный паблик учреждения в социальной сети. Планировалось, что зоопарк примет гостей 21 марта.

Причиной вынужденного продления каникул стал новый коронавирус. В целях профилактики мер по недопущению распространения инфекции в регионе отменены все массовые мероприятия.

«В связи с повсеместным ограничением массовых мероприятий на территории Белгородской области мы вынуждены отложить открытие зоопарка и продлить каникулы ещё на две недели», — сообщили в паблике.

Зоопарк не принимает посетителей с 5 ноября 2019 года, когда большинство животных отправили в отапливаемые помещения.