Москва, , 13:36 — REGNUM Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) рассказали о страховании от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Стремление отдельных страховщиков ввести отдельный продукт — страхование от коронавируса находит понимание, но все же заболевание — это обычное ОРВИ, которая покрывается ДМС и ВЗР, отмечают эксперты.

«Конечно, это такой способ страховщиков «вписаться» со своим предложением в информационную волну, и ничего плохого в этом нет. Однако хотел бы отметить, что если гражданин в принципе задумался о страховании своих жизни и здоровья, то гораздо эффективнее приобретать полноценную страховку, а не ее сильно усеченный вариант, актуальность которого сохранится далеко не навсегда», — сказал вице-президент ВСС Виктор Дубровин.