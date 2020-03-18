Челябинск, , 13:36 — REGNUM В Челябинске проверят на коронавирус массово заболевших учеников второго класса лицея №82. Такое поручение уже дала вице-губернатор Ирина Гехт.

«Чтобы снять обеспокоенность родителей, детям будет сделан анализ на коронавирус. Соответствующее поручение мною дано», — написала она в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, случай заболеваемости был выявлен на днях. У детей отмечены тошнота, головная боль, а также кашель. Класс закрыт на карантин. А родители учащихся обеспокоились причиной заболевания и требуют обследований.

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