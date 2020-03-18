Пенза, , 14:11 — REGNUM В Пензенской области с начала проверок на учет по коронавирусу было поставлено 466 человек, под наблюдением остаются 212 пациентов. На коронавирус обследовано 625 человек. Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.

Минздраву области выделено дополнительно из бюджета 42 млн рублей для приобретения резерва противовирусных препаратов и расходных материалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области взяты под наблюдение 244 человека, находившихся в контакте с пациентом с коронавирусом.

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