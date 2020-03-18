Берлин, , 13:26 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Германии через пару месяцев может достичь 10 млн, если не соблюдать предписанные властями страны правила. Об этом 18 марта заявил глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер.

«Выполняйте меры, требуемые правительством ФРГ. Вирус передается только от человека к человеку. Иначе, возможно, мы через два-три месяца будем иметь до 10 млн инфицированных», — сказал он в эфире телеканала N-TV.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило 200 тыс. человек. Так, в 13:10 мск 18 марта количество заражений составляло 200 тыс. 106 случаев. При этом 8010 человек скончались, а 82 тыс. 813 человек выздоровели.

Больше всего заразившихся в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии. В России коронавирус подтверждён у 114 человек.

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