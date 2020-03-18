Ташкент, , 13:25 — REGNUM Посольство России в Узбекистане собирает заявки для эвакуации российских граждан из республики. Об этом 18 марта заявил представитель посольства Дмитрий Данилов, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что 17 и 18 марта чартерные рейсы авиакомпаний «Узбекистанские авиалинии» и «Аэрофлот» доставили из Ташкента в Москву 248 и 282 человека.

Данилов отметил, что в настоящее время количество обращений превысило 1 тыс. Ситуация осложняется тем, что граждане России покупали авиабилеты различных авиакомпаний, тогда как только «Узбекистанские авиалинии» и «Аэрофлот» могут совершать чартерные рейсы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта специальный рейс авиакомпании «Аэрофлот» эвакуировал из Узбекистана 282 гражданина России.

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