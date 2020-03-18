Брянск, , 13:25 — REGNUM Режим повышенной готовности введён на территории Брянской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление губернатора Александра Богомаза от 17 марта 2020 года. Из-за профилактических мер в отношении новой коронавирусной инфекции в регионе запрещены массовые мероприятия.

На время действия режима органам власти рекомендовано проводить совместную профилактическую работу, работодателям не направлять сотрудников в командировки. Граждане, прибывшие из неблагополучных стран, должны сообщать об этом в Роспотребнадзор, а при симптомах ОРВИ получить больничный лист они смогут без посещения медучреждений.

Доклад о ситуации с распространением на территории региона новой коронавирусной инфекции губернатору предоставляют ежедневно.