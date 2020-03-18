18 марта 2020 | Время чтения 2 мин

Анна Шевченко, , 15:41 — REGNUM Студентка крупного британского университета Алевтина 18 марта рассказала корреспонденту ИА REGNUM о том, как ко вспышке коронавируса отнеслись в Великобритании. Девушка прилетела в Россию и сейчас находится на двухнедельном карантине.

Лондон. Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам студентки, до последних дней массовые мероприятия никто не отменял, «все вели себя как будто ничего не происходит». Когда количество больных начало стремительно расти, люди стали «маниакально скупать» в магазинах рис, макароны, туалетную бумагу и дезинфицирующие средства.

В университете, в котором учится Алевтина, профессору с диагнозом «коронавирус» предписали продолжать занятия, а студентам о заболевании преподавателя некоторое время ничего не говорили. «Когда нашли еще случаи с заболевшими сотрудниками, сказали, что первый этаж, на котором находится офис, просто тщательно отмоют», — говорит студентка.

Только в понедельник, 16 марта, в Британии «наконец-то ввели запрет на массовые мероприятия», а людей, имеющих симптомы ОРВИ, отправили на 14-дневный карантин. Некоторые организации перевели на дистанционную работу. Но часть крупных университетов до сих пор продолжает занятия в штатном режиме, несмотря на наличие случаев заболевания.

В аэропорту «Хитроу» единственная принятая мера — дополнительные аппараты с антисептиком для рук. Работники аэропорта не носят маски и защитные очки.

Аэропорт «Хитроу». Лондон

Долгое время к болезни относились спокойно, несмотря на множественные случаи заражения. Власти советовали только тщательно мыть руки.

По словам Алевтины, причиной невозмутимости стала тактика борьбы с болезнью под названием herd immunity (стадный иммунитет), по всей видимости, поддерживаемой властями. Её авторы пропагандируют мнение, по которому общество Великобритании должно выработать естественный иммунитет к болезни, переболев ей. Считается, что иначе коронавирус не будет побеждён и станет возвращаться в дома людей из года в год.

Алевтина также отметила, что больницы Лондона, по рассказам знакомых, уже не справляются с наплывом больных. Самое драгоценное время для предотвращения распространения вируса, считает она, упущено. Так, некоторые университеты Британии уже закрылись до начала следующего учебного года.

«Если строгих мер не будет, то будет нанесен удар по здравоохранению, экономике и образованию», — заявила девушка.

Отметим, что, согласно заявлению советника премьер-министра по науке Патрика Уолланса, появившемуся в СМИ 17 марта, в Великобритании около 55 тысяч человек могут быть заражены коронавирусом.