Москва, , 13:22 — REGNUM При своевременном введении карантинных мероприятий Россия сможет без нагрузки, с минимальной летальностью пережить вспышку коронавируса. Об этом 18 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Разговор идёт о том, что каждый заболевший заражает несколько человек. Те несколько человек заражают ещё несколько человек. И когда появляются случаи заражения внутри страны, то соответственно нужно вводить карантинные мероприятия, которые могли бы быть и жёстче, — сказал Тимаков. — В Италии пропустили точку X, и мы увидели рост заболеваемости, когда больницы не справляются с огромным количеством пациентов. Эпидемию предотвратить очень тяжело. При введении карантинных мероприятий мы без нагрузки, с минимальной летальностью можем помочь жителям пережить эту эпидемию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме прозвучало предложение о тотальном скрининге всех граждан с малейшими симптомами простуды.