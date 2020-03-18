Стокгольм, , 13:28 — REGNUM Правительство Швеции вводит временный запрет на въезд в страну в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом вечером 17 марта заявил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг. В то же время правительство уклончиво ответило, что возможность для беженцев прибыть на территорию Швеции по-прежнему сохраняется. Об этом 18 марта сообщило шведское издание Nyheter Idag.

С 19 марта в течение 30 дней въезд на территорию Швеции будет закрыт для всех иностранных граждан, пытающихся въехать в Швецию из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, включая Швейцарию. Решение было принято сразу после того, как Комиссия ЕС обратилась к государствам-членам с призывом прекратить «ненужные поездки» в ЕС.

«Это исключительная мера, которая не должна действовать дольше, чем необходимо», — заявил Микаэль Дамберг.

Лица, являющиеся гражданами Швеции или проживающие в Швеции, не подпадают под действие запрета на въезд. Это также не относится к группе лиц, у которых есть «особо важные причины» для поездок в страну, например, такие как работники медицины и люди, которые заняты транспортировкой товаров. Другими лицами, которые могут быть освобождены от запрета, являются те, у кого есть «неотложные семейные обстоятельства» и те, кто «нуждается в международной защите или у кого есть другие гуманитарные основания». Последнее напрямую относятся к беженцам и лицам, ищущим политического убежища на территории Швеции, чем часто пользуются нелегальные мигранты.

«Решение не затрагивает право на убежище», — коротко ответило правительство на своем официальном веб-сайте после того, как властям стали поступать вопросы, касающиеся такого удивительного исключения на фоне всеобщей практики закрытия границ в Европе.