Курган, 18 марта 2020, 13:13 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал земляков «ограничить собственные метания в пространстве и в интернете» в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. С обращением к жителям Зауралья он выступил 18 марта на своей странице в Instagram.
Что касается ситуации нехватки в курганских аптечных сетях медицинских масок, то свою лепту в дефицит внёс выросший запрос.
Большую роль в недопущении распространения коронавируса COVID-19 играет, по мнению Шумкова, самодисциплина граждан. Необходимо просто соблюдать личную гигиену и чистоплотность.
https://www.instagram.com/p/B93MkqDJPbz/
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области нет заболевших COVID-19. И тем не менее с 17 марта объявлен режим повышенной готовности.
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