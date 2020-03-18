Курган, , 13:13 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал земляков «ограничить собственные метания в пространстве и в интернете» в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. С обращением к жителям Зауралья он выступил 18 марта на своей странице в Instagram.

«Коронавирусами того или иного типа переболели уже очень многие из нас. Речь идёт именно о новом типе COVID-19, дающем особые осложнения на дыхательные пути», — пояснил глава Курганской области. ⠀ ⠀

Что касается ситуации нехватки в курганских аптечных сетях медицинских масок, то свою лепту в дефицит внёс выросший запрос.

«При этом отмечу, что нигде «масочный режим» не вводился, маски помогают сдерживать распространение лишь обычных ОРВИ, да и то частично», — заявил Вадим Шумков.

Большую роль в недопущении распространения коронавируса COVID-19 играет, по мнению Шумкова, самодисциплина граждан. Необходимо просто соблюдать личную гигиену и чистоплотность.

https://www.instagram.com/p/B93MkqDJPbz/

«Даже при самых совершенных службах крайне трудно предотвратить риски, которые несут выезды в подешевевшие туры или посещение нерекомендованных массовых мероприятий. В этой связи всем, кто вчера знал, как управлять государством, сегодня становиться вирусологами и эпидемиологами не нужно», — подытожил глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области нет заболевших COVID-19. И тем не менее с 17 марта объявлен режим повышенной готовности.

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