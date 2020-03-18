Барнаул, , 13:13 — REGNUM Информацией из алтайских социальных сетей и интернет-приложений, опубликовавших видео из барнаульского села Лебяжье, где с двухэтажного дома рухнула часть конструкции крыши и перегородила выход, заинтересовались местные активисты ОНФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Окно, из которого выходили жильцы в доме по улице Опытная Станция, 16а в барнаульском селе Лебяжье

Рухнувшая часть конструкции крыши в доме по улице Опытная Станция, 16а в барнаульском селе Лебяжье

Как пояснила пресс-секретарь общественно организации Алевтина Бондаренко, вскоре после обращения к заместителю главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Андрею Федорову, который пообещал взять ситуацию на контроль, вход в подъезд расчистили. Также известно, что активисты ОНФ намерены обратиться в региональную инспекцию строительного и жилищного надзора с просьбой принять меры в отношении нерадивой управляющей компании.

Окно, из которого выходили жильцы в доме по улице Опытная Станция, 16а в барнаульском селе Лебяжье

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее канал «Алтайские крайности» опубликовал фото и видеокадры читателей, сообщивших, что граждане, проживающие в доме по улице Опытная Станция, 16а в барнаульском селе Лебяжье оказались заблокированы упавшей под тяжестью снега частью ограждающей конструкции крыши. Конструкция эта упала прямо у подъезда, перегородив вход, и жильцы были вынуждены выходить на улицу прямо из окна первого этажа. Обращение к МЧС и в управляющую компанию не помогло.

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