Москва, , 13:34 — REGNUM Новый дорожный знак с предупреждением о камерах фотовидеофиксации появится в России. Об этом говорится проекте постановления правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечено, что новым информационным знаком 6.22 «Фотовидеофиксация» будут заменены прежние знаки дополнительной информации (таблички) 8.23 «Фотовидеофиксация». Таблички в настоящее время используются для уточнения действия знака, с которым применяются.

Новым знаком обозначат места с работающими в автоматическом режиме стационарными или передвижными спецсредствами, способными зафиксировать нарушения правил дорожного движения путём фото‑ и киносъемки и видеозаписи.

Введение нового знака призвано сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков, что положительно отразится на повышении безопасности движения, указано в пояснительной записке МВД к проекту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить информирование водителей о дорожных камерах.

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