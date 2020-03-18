Стокгольм, , 13:15 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен был предельно четким в своих заявлениях: оставаться дома, если чувствуешь себя больным. Однако 18 марта шведская газета Expressen сообщила, что в Блекинге, южном регионе страны, медиков призывали приходить на работу, несмотря на наличие у них явных симптомов простуды.

По информации журналистов издания, в Блекинге врач по инфекционному контролю Бенгт Виттесьйо делает противоположное тому, о чем ясно и четко заявил премьер-министр страны, — он призывает работников здравоохранения с простудой идти на работу.

«Пока у нас нет признаков общего распространения в округе, это наиболее подходящая мера на данный момент», — заявил он.

Таким образом, Бенгт Виттесьйо полностью отвергает призыв, ранее сообщенный премьер-министром Стефаном Лёвеном, и призывает больных медиков продолжать работать. Однако в то же время стоит отметить, что и сделали журналисты Expressen, что регион Блекинге не пострадал в той же мере, какой подвергнуты другие части Швеции. Тем не менее, медицинский персонал проверяется на коронавирус, только в случае появления у него кашля, лихорадки или одышки.