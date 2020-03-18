Стокгольм, , 13:46 — REGNUM В Швеции практику заключения тарифных соглашений между крупнейшими профсоюзами по контракту и заработным платам решили заморозить из-за пандемии коронавируса COVID-19. В настоящее время между заинтересованными сторонами на рынке труда ведутся переговоры о возможности отсрочки конкретных действий по заработной плате. Вместо этого сейчас основная идея заключается в том, чтобы продлить старые соглашения, срок действия которых истекает через пару недель. Об этом 18 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

31 марта срок действия коллективных договоров, регулирующих условия трудовых контрактов, истекает по большей части на рынке труда. Профсоюзам и работодателям в отрасли придется согласиться на первые нормативные соглашения о заработной плате, которые начнут действовать после. В общей сложности почти три миллиона работников будут перезаключать свои трудовые договоры.

Сообщается, что сейчас неясно, можно ли вести переговоры при такой ситуации в стране на фоне глобальной пандемии коронавируса COVD-19. В такой неопределенной экономической ситуации будет чрезвычайно трудно договориться об уровне повышения заработной платы. Все заинтересованные стороны на рынке труда понимают, что существуют вполне реальные последствия коронавирусной инфекции, которые затрудняют принятие решений при переговорах.

«Мы считаем важным, чтобы мы держали рынок труда в устойчивом положении и поступали так же, как раньше. Это кризисная ситуация, мы должны разобраться с ней, и с учетом этого мы будем ждать, какие меры будут приняты в промышленности, после чего мы будем принимать свои решения», — заявила Сюзанна Гидеонссон, кандидат на пост председателя Центрального объединения профсоюзов Швеции.