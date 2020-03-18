Стокгольм, , 13:10 — REGNUM Впервые в Швеции нескольким пациентам, заразившимся коронавирусом, была предоставлена возможность испытать экспериментальное лекарство, которое еще не было одобрено для всеобщего пользования. Об этом 18 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В Швеции тяжелобольных пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19, впервые лечили экспериментальным препаратом, разработанным против лихорадки Эбола. Использованный медицинский препарат ремдесивир (remdesivir) пока еще не одобрен для широкодоступной продажи, но может быть предоставлен поставщикам после того, как Государственное фармацевтическое управление Швеции даст свое разрешение. Профессор Андерс Сённерборг, председатель референтной группы по противовирусной терапии, высказал со своей стороны осторожный оптимизм.

«Мы знаем, что ремдесивир при испытаниях в пробирке очень хорошо противодействует как этому вирусу, так и инфекциям, родственным ему. Также известно, что препарат оказывает влияние на вирус атипичной пневмонии и вирус Мерса», — заявил исследователь.

Сообщается, что препарат ремдесивир был разработан как противоядие от лихорадки Эболы, но не был достаточно эффективным. Теперь медики вместо этого начали тестировать его против коронавирусной инфекции COVID-19.